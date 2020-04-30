В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков

"Цифровые пропуска, оформленные со сроком действия до 30 апреля, продолжают действовать до 4 мая (включительно). При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая обязан в период до 4 мая продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск. Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок до 11 мая (включительно)", - следует из документа.