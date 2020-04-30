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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T09:18
https://ria.ru/20200430/1570783729.html
Врач рассказал, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744571_0:342:3033:2048_1036x0_80_0_0_8dd4e6f913ae424a5c4eb40c7d8a2ee1.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19

09:18 30.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Избежать нового витка заболеваемости коронавирусом в России возможно, если соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
Сапронов - один из врачей, который работает с пациентами с коронавирусом.
"Как человек, который каждый день ходит лечить таких больных, хочу сказать, что это заболевание серьезней, чем мы думали. Это заболевание тяжелое. Оно поражает, к сожалению, все возрастные группы - взрослых людей и молодых. В мой дом тоже пришла беда, умер мой близкий друг, ему было 56 лет... и довольно быстро. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы соблюдали карантин, соблюдали все те меры, которые определены нашим правительством по предотвращению распространения этой инфекции", - сказал он РИА Новости.
Сапронов отметил, что от того, как россияне проведут длинные выходные, зависит, будет ли всплеск заболеваемости.
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"Впереди майские праздники, и если мы не хотим иметь серьезный виток по заболеваемости, прошу вас соблюдать карантин, прошу вас соблюдать все те меры, о которых так много говорят... Поэтому от того, как мы проведем эти майские праздники, многое зависит - будет ли еще дополнительный всплеск заболеваемости или нет. Я очень надеюсь на вас, что вы правильно встретите эти праздники", - сказал он РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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