Врач рассказал, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Избежать нового витка заболеваемости коронавирусом в России возможно, если соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.

Сапронов - один из врачей, который работает с пациентами с коронавирусом.

"Как человек, который каждый день ходит лечить таких больных, хочу сказать, что это заболевание серьезней, чем мы думали. Это заболевание тяжелое. Оно поражает, к сожалению, все возрастные группы - взрослых людей и молодых. В мой дом тоже пришла беда, умер мой близкий друг, ему было 56 лет... и довольно быстро. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы соблюдали карантин, соблюдали все те меры, которые определены нашим правительством по предотвращению распространения этой инфекции", - сказал он РИА Новости.

Сапронов отметил, что от того, как россияне проведут длинные выходные, зависит, будет ли всплеск заболеваемости.

"Впереди майские праздники, и если мы не хотим иметь серьезный виток по заболеваемости, прошу вас соблюдать карантин, прошу вас соблюдать все те меры, о которых так много говорят... Поэтому от того, как мы проведем эти майские праздники, многое зависит - будет ли еще дополнительный всплеск заболеваемости или нет. Я очень надеюсь на вас, что вы правильно встретите эти праздники", - сказал он РИА Новости.