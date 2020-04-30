В Удмуртии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

УФА, 30 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 9 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
"Сегодня на территории Удмуртии выявлено еще 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, одного жителя Якшур-Бодьинского района и одного жителя Малопургинского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Он рассказал, что снят карантин с городской клинической больницы №1 Ижевска, где инфекцией заразились более 80 врачей и пациентов, и инфекционного отделения Кизнерской районной больницы.
По данным главы региона, на 30 апреля в Удмуртской Республике зарегистрированы 237 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 летальных случаев, 31 выздоровевший, 198 проходят лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.