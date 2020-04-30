В Удмуртии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

"Сегодня на территории Удмуртии выявлено еще 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, одного жителя Якшур-Бодьинского района и одного жителя Малопургинского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".