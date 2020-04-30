Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

"Те меры по сдерживанию распространения этой инфекции, которые были приняты нашим правительством, они, конечно же, оправдали себя. И мы не имеем такого лавинообразного поступления и заболевания больных, как это было в Италии. Но однако же пока пациенты еще поступают", - рассказал он РИА Новости.