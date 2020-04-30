Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
"Те меры по сдерживанию распространения этой инфекции, которые были приняты нашим правительством, они, конечно же, оправдали себя. И мы не имеем такого лавинообразного поступления и заболевания больных, как это было в Италии. Но однако же пока пациенты еще поступают", - рассказал он РИА Новости.
По его словам, необходимо соблюдать меры личной гигиены, носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Сапронов также рекомендовал заказывать домой продукты онлайн.
"Помогите тем врачам, тем медсестрам, тем санитаркам, которые борются каждый день за жизни наших с вами мам, бабушек, дедушек, друзей и детей", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.