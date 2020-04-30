На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 10406

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 540, до 10406, скончались еще 11 человек, сообщил на брифинге в четверг глава Минздрава Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 540 человек, из них 45 ребенка и 87 медицинских работника, госпитализированы 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость – 135 человек выздоровели", - сказал Степанов, трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины.
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По данным министра, в целом за время пандемии на Украине заразились 10406 человек, из которых 717 детей и 2063 медика. В целом выздоровели 1238 человек, а 261 человек умерли.
По данным Степанова, больше всего за последние сутки инфицированных зарегистрированы в Черновицкой области – 82, Тернопольской области – 71 и Ровенской области - 49 и Киеве – 60.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.