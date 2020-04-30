На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 10406

"За прошедшие сутки заболели 540 человек, из них 45 ребенка и 87 медицинских работника, госпитализированы 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость – 135 человек выздоровели", - сказал Степанов, трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины.