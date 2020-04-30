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2020-04-30T09:08
https://ria.ru/20200430/1570783094.html
Политолог рассказал о переговорах глав МИД "нормандского формата"
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РИА Новости

Политолог рассказал о переговорах глав МИД "нормандского формата"

09:08 30.04.2020
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Ополченцы Донецкой народной республики. Архивное фото
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Вопросы нового обмена пленными и прекращения огня в Донбассе на период майских праздников будут ключевыми в ходе переговоров глав МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина), считает украинский политолог Сергей Быков.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, 30 апреля, все стороны дали согласие. В среду, 29 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в видеоконференции.
"Основное общение сведется к тому, чтобы организовать новую волну обмена, потому что мы видим, что президент Украины делает акцент именно на обмене пленных. Поэтому, думаю, гуманитарный аспект будет ключевым на этих переговорах", - сказал Быков РИА Новости.
По его словам, стороны также поднимут речь о прекращении огня, так как обстрелы продолжаются. "Будут предлагать так называемое перемирие и прекращение огня в связи с майскими праздниками. Как раз об этом и договорятся на этой встрече", - считает политолог.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
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Эксперт оценил перспективы встречи глав МИД "нормандского формата"
Эксперт также не ожидает в ближайшее время подвижек по политическим вопросам, хотя они были бы логичными. "Сейчас, пока в Украине проходит карантин и украинцам нельзя выходить на акции протеста, можно было бы провести политические решения, которые вытекают из минского формата, но, как я вижу, сейчас украинская власть не уверена в том, что эти политические решения приведут к сдвигам в "нормандском процессе", - считает Быков.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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