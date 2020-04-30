На Мальдивах подтвердили первый случай смерти из-за COVID-19

Согласно данным медиков, в среду вечером из-за осложнений, вызванных болезнью, умерла 83-летняя женщина. Она скончалась по дороге в больницу, куда ее везли из-за проблем с дыханием.

Как заявили в минздраве страны, тест на коронавирус был взят у женщины 27 апреля. Положительный результат был подтвержден после ее смерти.