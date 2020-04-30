Ученые зафиксировали пять выбросов на вулкане Эбеко за сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пять пепловых выбросов зафиксировано в четверг на вулкане Пять пепловых выбросов зафиксировано в четверг на вулкане Эбеко на Курилах , сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

"Первые два выброса на Эбеко произошли рано утром в четверг. Их высота достигала трех километров. Остальные три случились после обеда: столб дыма поднялся уже на четыре километра над уровнем моря", - рассказала собеседница агентства.

По информации вулканолога, шлейф протяженностью от 5 до 10 километров во всех случаях распространился к востоку от Эбеко. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.