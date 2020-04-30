Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T10:59
https://ria.ru/20200430/1570782763.html
В НАК рассказали подробности спецоперации в Екатеринбурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570787330_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_0ab5e49674e659c77005a3af43c0156a.jpg
РИА Новости

В НАК рассказали подробности спецоперации в Екатеринбурге

09:01 30.04.2020 (обновлено: 10:59 30.04.2020)
30741
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Нейтрализованные в Екатеринбурге преступники были сторонниками запрещенной организации ИГ*, рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Сегодня ночью ФСБ получила данные о местонахождении бандитов, которые могут быть причастны к террористической деятельности. После этого в Екатеринбурге и Арамильском округе Свердловской области объявили режим КТО.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
Подозреваемые укрылись в частном одноэтажном доме на территории Чкаловского района города. Строение блокировали, жителей близлежащих домой эвакуировали. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь.
В результате удалось нейтрализовать троих бандитов, "готовивших резонансные преступления". На месте перестрелки нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. В районе проведения КТО осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — добавляется в сообщении.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.
После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму. На прошлой неделе удалось пресечь нападение на учебное заведение в Тюменской области.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудник ФСБ
30 апреля, 07:28
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
4515232138
Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чкаловский районНациональный антитеррористический комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Ребята, спасибо за вашу работу! 👏
30 апреля, 09:31
CECheck Engine
12920018
А зачем? Их мочат в сортире, как и обещали.
30 апреля, 09:07
Евгений Д
74100111
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
Лента новостейМолния