В НАК рассказали подробности спецоперации в Екатеринбурге

На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге

На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге

© Фото : Национальный антитеррористический комитет На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге

В результате удалось нейтрализовать троих бандитов, "готовивших резонансные преступления". На месте перестрелки нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. В районе проведения КТО осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — добавляется в сообщении.