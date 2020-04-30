В НАК рассказали подробности спецоперации в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Нейтрализованные в Екатеринбурге преступники были сторонниками запрещенной организации ИГ*, рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Сегодня ночью ФСБ получила данные о местонахождении бандитов, которые могут быть причастны к террористической деятельности. После этого в Екатеринбурге и Арамильском округе Свердловской области объявили режим КТО.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
Подозреваемые укрылись в частном одноэтажном доме на территории Чкаловского района города. Строение блокировали, жителей близлежащих домой эвакуировали. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь.
В результате удалось нейтрализовать троих бандитов, "готовивших резонансные преступления". На месте перестрелки нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. В районе проведения КТО осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — добавляется в сообщении.
© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.
После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В апреле ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре, Мурманске и в Крыму. На прошлой неделе удалось пресечь нападение на учебное заведение в Тюменской области.
*Запрещенная в России террористическая организация.
30 апреля, 07:28Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году