Умер индийский актер Риши Капур

"Это ужасная неделя для индийского кино, с уходом другой легенды, актера Риши Капура. Замечательный актер, с огромным числом поклонником из разных поколений, его будет очень не хватать. Мои соболезнования его семье, друзьям и поклонникам во всем мире в это время скорби", — написал член парламента, лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди.