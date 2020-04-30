Умер индийский актер Риши Капур

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Актер Риши Капур, один из сыновей знаменитого актера и режиссера Раджа Капура, скончался в Индии в возрасте 68 лет.
Риши снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе сделанных в сотрудничестве с советскими режиссерами (в частности "Черный принц Аджуба"), также он известен как режиссер и продюсер.
В сентябре прошлого года Риши Капур вернулся в Индию после лечения от рака в США. В феврале его дважды госпитализировали из-за проблем со здоровьем.
Cоболезнования по поводу кончины актера уже выразили его коллеги и индийские политики.
"Это ужасная неделя для индийского кино, с уходом другой легенды, актера Риши Капура. Замечательный актер, с огромным числом поклонником из разных поколений, его будет очень не хватать. Мои соболезнования его семье, друзьям и поклонникам во всем мире в это время скорби", — написал член парламента, лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди.
Накануне в Индии на 54-м году жизни скончался еще один известный актер — Ирфан Кхан, известный по фильмам "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи". Несколько лет назад у него диагностировали редкое заболевание, после чего он перестал сниматься.
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