Монголия продлила запрет пассажирского сообщения через границу

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Монголия продлила карантинные меры, в том числе прекращение пассажирского сообщения с другими странами до 31 мая, сообщило посольство России в Улан-Баторе.
"28 апреля 2020 года власти Монголии приняли решение продлить до 31 мая действующие карантинные меры, включая отмену всех регулярных авиарейсов, остановку движения пассажирских поездов и запрет на въезд через автомобильные пункты пропуска иностранных граждан, в том числе граждан России", - сообщило посольство в Twitter.
Дипмиссия просит россиян, желающих выехать из Монголии в РФ, обратиться в консульский отдел посольства.
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии временно остановила все международные регулярные авиарейсы, международные железнодорожные пассажирские перевозки и ограничила передвижение через автомобильные КПП на российско-монгольской границе иностранных граждан и лиц без гражданства с 11 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.