Монголия продлила запрет пассажирского сообщения через границу

Навсегда внутри. Ученые из КНР описали жизнь коронавируса в легких

Навсегда внутри. Ученые из КНР описали жизнь коронавируса в легких

Дипмиссия просит россиян, желающих выехать из Монголии в РФ, обратиться в консульский отдел посольства.

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии временно остановила все международные регулярные авиарейсы, международные железнодорожные пассажирские перевозки и ограничила передвижение через автомобильные КПП на российско-монгольской границе иностранных граждан и лиц без гражданства с 11 марта.