Местные жители избили замглавы Усть-Кутского района

"Группа наша приехала (вернулась) вчера ночью. Это была официальная командировка, они уехали 28 апреля утром и приехали ночью 30-го. Их избивали, первого зама Михаила Александровича Барса избивали три человека, Екатерину Анисимову топили в реке. Михаил Александрович находится в больнице. Мы его вчера встречали, скорая его отвезла. Вид был весьма-весьма неважный. Лицо все повреждено, чувствует себя человек очень плохо", - сообщила Косыгина.