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2020-04-30T12:03
https://ria.ru/20200430/1570782647.html
Местные жители избили замглавы Усть-Кутского района
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Местные жители избили замглавы Усть-Кутского района

08:57 30.04.2020 (обновлено: 12:03 30.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ИРКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Первого заместителя мэра Усть-Кутского района, которого местные жители заподозрили в поджоге леса, избили, он находится в больнице, сообщила РИА Новости руководитель аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марина Косыгина.
Вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были канистры с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали полицию. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования происшествия выехали представители прокуратуры, СК и эксперты-криминалисты ГУМВД региона.
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По словам Косыгиной, сотрудники районной администрации во главе с первым замом отправились на аэролодке в отдаленный лесной район, где ранее были зафиксированы термоточки, для исследования ситуации на месте. Бензин они взяли для дозаправки.
"Группа наша приехала (вернулась) вчера ночью. Это была официальная командировка, они уехали 28 апреля утром и приехали ночью 30-го. Их избивали, первого зама Михаила Александровича Барса избивали три человека, Екатерину Анисимову топили в реке. Михаил Александрович находится в больнице. Мы его вчера встречали, скорая его отвезла. Вид был весьма-весьма неважный. Лицо все повреждено, чувствует себя человек очень плохо", - сообщила Косыгина.
Она отметила, что в настоящее время ведутся следственные действия.
Секретарь мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной пояснил РИА Новости, что в отсутствие пресс-секретаря Анисимовой комментарии, связанные с происшествием, дает руководитель аппарата Марина Косыгина. Сама Климина ситуацию не комментирует.
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Усть-КутПроисшествия
Популярные комментарии
Сельхозугодья принадлежат мэру? С этого и надо начинать проверку.А люди и не знали,"били"как за свою.
30 апреля, 09:49
АААлекс. А.
7001002
Прям не удивительно. Конечно топить и избивать это перебор. Но что делали чинушники в лесу с канистрами бензина это вопрос.
30 апреля, 09:39
Andrey Bodrey
4430117
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