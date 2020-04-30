В Житомирской области вспыхнули три пожара

КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. Три новых пожара вспыхнули в Три новых пожара вспыхнули в Житомирской области , к тушению привлечена авиация, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, в среду возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива на территории Повчанского лесничества (огнем пройдено около 80 гектаров), Слободского лесничества (около 25 га) и Овручского лесного хозяйства (около 15 га).

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 30 апреля силами Госслужбы по ЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

Также спасатели продолжают тушить пожар на территории Полесского природного заповедника, который возник во вторник.