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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T08:52
https://ria.ru/20200430/1570782365.html
Врач прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Якутии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710696_0:186:3310:2048_1036x0_80_0_0_b09793f5ff935df504087ace6a3ddd03.jpg
РИА Новости

Врач прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Якутии

08:52 30.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Якутии непростая, но не критическая, сообщила журналистам главный внештатный инфекционист минздрава России Елена Малинникова.
В четверг в кабмине республики состоялось совещание с участием Малинниковой, прибывшей в Якутск по приглашению региональных властей.
По словам главного внештатного инфекциониста минздрава РФ, план по борьбе с инфекцией в Якутии, который ей представили, эффективный.
"Благодаря этому в республике удалось остановить быстрое и глобальное распространение коронавируса. Безусловно, есть вопросы по организации оказания медицинской помощи больным, нужно постоянно заниматься совершенствованием, держать на контроле обеспечение медучреждений необходимым оборудованием и лекарственными аппаратами", - сказала она.
Якутия получила на борьбу с коронавирусом дополнительные средства из федерального центра в размере 383 миллиона рублей. В среду минздрав республики сообщил о том, что регион закупил на дотационные средства свыше 400 единиц медоборудования для борьбы с коронавирусом.
По оперативным данным регионального штаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 212 случаев коронавируса, 28 человек полностью выздоровели, 3 летальных исхода. За прошедшие сутки в республике подтверждено 29 случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Якутск
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