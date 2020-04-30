Врач прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Якутии

ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Ситуация с коронавирусом в Якутии непростая, но не критическая, сообщила журналистам главный внештатный инфекционист минздрава России Елена Малинникова

В четверг в кабмине республики состоялось совещание с участием Малинниковой, прибывшей в Якутск по приглашению региональных властей.

По словам главного внештатного инфекциониста минздрава РФ, план по борьбе с инфекцией в Якутии, который ей представили, эффективный.

"Благодаря этому в республике удалось остановить быстрое и глобальное распространение коронавируса. Безусловно, есть вопросы по организации оказания медицинской помощи больным, нужно постоянно заниматься совершенствованием, держать на контроле обеспечение медучреждений необходимым оборудованием и лекарственными аппаратами", - сказала она.

Якутия получила на борьбу с коронавирусом дополнительные средства из федерального центра в размере 383 миллиона рублей. В среду минздрав республики сообщил о том, что регион закупил на дотационные средства свыше 400 единиц медоборудования для борьбы с коронавирусом.

По оперативным данным регионального штаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 212 случаев коронавируса, 28 человек полностью выздоровели, 3 летальных исхода. За прошедшие сутки в республике подтверждено 29 случаев COVID-19.