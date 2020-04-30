В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

ИРКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье продлен с 30 апреля до 11 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая включительно", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба, в Иркутской области официально подтверждено 129 случаев заболевания COVID-19, 39 человек выздоровели, четверо скончались.
Режим самоизоляции был введен в Приангарье с 31 марта до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 30 апреля. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в стране из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.