В Германии запретили деятельность движения "Хезболлах"

В декабре прошлого года бундестаг призвал федеральное правительство ввести запрет на деятельность ливанского движения "Хезболлах" в Германии. Депутаты поясняли необходимость этого тем, что в Германии насчитывается около тысячи сторонников движения и страна используется организацией как место для укрытия боевиков и логистический центр. Также политики призывали к тому, чтобы правительство перестало проводить линию разграничения между политическим и военизированным крылом ливанского движения.