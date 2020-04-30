В Германии запретили деятельность движения "Хезболлах"

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в четверг запретил деятельность ливанского движения "Хезболлах" в стране, сообщил представитель ведомства Стив Альтер.
"Федеральный министр Зеехофер сегодня запретил деятельность в Германии шиитской террористической организации "Хезболлах" (Партия бога). В утренние часы в нескольких регионах проводятся полицейские мероприятия. Даже в кризисное время правовое государство дееспособно", - написал Альтер в Twitter.
BM #Seehofer hat heute die Betätigung der shiitischen Terrororganisation Hizb Allah (Partei Gottes) in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. Auch in Krisenzeiten ist der Rechtsstaat handlungsfähig.— Steve Alter (@BMISprecher) April 30, 2020
В декабре прошлого года бундестаг призвал федеральное правительство ввести запрет на деятельность ливанского движения "Хезболлах" в Германии. Депутаты поясняли необходимость этого тем, что в Германии насчитывается около тысячи сторонников движения и страна используется организацией как место для укрытия боевиков и логистический центр. Также политики призывали к тому, чтобы правительство перестало проводить линию разграничения между политическим и военизированным крылом ливанского движения.
Кроме того, депутаты настаивали, чтобы правительство совместно с международными партнерами предпринимало меры по снижению влияния "Хезболлах" на Ближнем Востоке, "особенно в Сирии". При этом они просили запретить только деятельность движения, но не само движение как таковое, поскольку наличие "общественно-организационных структур "Хезболлах" в Германии" не установлено (не существует движения как юридического лица).
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