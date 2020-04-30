Украинские спасатели продолжают тушить очаги тления в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Пожары в лесных массивах в зоне отчуждения Пожары в лесных массивах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник спасатели локализовали два последних очага пожара в Чернобыльской зоне. Ранее глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник сообщил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили около 20 тысяч гектаров лесных угодий, из них примерно половина - леса.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 30 апреля подразделения Госслужбы по ЧС оказывают помощь государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника, в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника. К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники, в том числе два вертолета, которые за сутки сбросили 84 тонны воды, всего с начала работ на пожары сбросили почти 5,4 тонны воды.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.