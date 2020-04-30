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2020-04-30T08:42
https://ria.ru/20200430/1570782066.html
Украинские спасатели продолжают тушить очаги тления в Чернобыльской зоне
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РИА Новости

Украинские спасатели продолжают тушить очаги тления в Чернобыльской зоне

08:42 30.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Пожары в лесных массивах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во вторник спасатели локализовали два последних очага пожара в Чернобыльской зоне. Ранее глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник сообщил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили около 20 тысяч гектаров лесных угодий, из них примерно половина - леса.
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
26 апреля, 20:53
В Чернобыльской зоне ликвидировали все источники огня
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 30 апреля подразделения Госслужбы по ЧС оказывают помощь государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника, в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника. К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники, в том числе два вертолета, которые за сутки сбросили 84 тонны воды, всего с начала работ на пожары сбросили почти 5,4 тонны воды.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
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