В ИКБ 2 в Москве лечатся более двухсот пациентов с COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 200 человек с коронавирусом, в том числе 23 ребенка, проходят лечение в ИКБ 2 в Москве, сообщила главврач 2-й инфекционной больницы Светлана Краснова.
"На 30.04.2020 в больнице 702 человека, в том числе 21 в реанимации, из них: 227 человека с COVID/178 случаев подтверждено лабораторно, из них: 23/15 детей, 28/13 беременных, рожениц и родильниц, 18/10 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации, на ИВЛ 8", - написала Краснова на личной странице в Facebook.
По ее словам, в больницу поступили 42 человека, из них 6 с COVID-19, выписаны 74 человека, из них 22 с выздоровлением по COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.