В ИКБ 2 в Москве лечатся более двухсот пациентов с COVID-19

"На 30.04.2020 в больнице 702 человека, в том числе 21 в реанимации, из них: 227 человека с COVID/178 случаев подтверждено лабораторно, из них: 23/15 детей, 28/13 беременных, рожениц и родильниц, 18/10 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации, на ИВЛ 8", - написала Краснова на личной странице в Facebook.