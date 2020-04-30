Под Хабаровском потушили пожар в ангаре, где производят пленку

ХАБАРОВСК, 30 апр – РИА Новости. Пожарные потушили пожар на площади 1,3 тысячи гектаров в ангаре под Хабаровском, где работает производство пластиковой пленки, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалась, что ангар с пластиком загорелся в селе Федоровка на площади 1,3 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек и 10 единиц техники.
© Фото : МЧС РоссииПожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края
© Фото : МЧС России
Пожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края
Как уточняет МЧС, сообщение о пожаре поступило в 7.49 (00.49 мск). Ангар двухэтажный, обшит сайдингом. На момент прибытия пожарных отмечалось сильное задымление.
"Полная ликвидация пожара дана в 13.10 (6.10 мск)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших при пожаре нет. Ночная смена из трех сотрудников предприятия своевременно заметила возгорание и покинула помещение.
Уточняется, что площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Из-за сильной температуры произошла деформация балок и частичное обрушение железобетонных перекрытий здания. Причины и обстоятельства пожара устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и Государственного пожарного надзора МЧС России.
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