Под Хабаровском потушили пожар в ангаре, где производят пленку

Пожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края

© Фото : МЧС России Пожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 30 апр – РИА Новости. Пожарные потушили пожар на площади 1,3 тысячи гектаров в ангаре под Хабаровском, где работает производство пластиковой пленки, сообщает ГУМЧС России по Пожарные потушили пожар на площади 1,3 тысячи гектаров в ангаре под Хабаровском, где работает производство пластиковой пленки, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю

Ранее сообщалась, что ангар с пластиком загорелся в селе Федоровка на площади 1,3 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек и 10 единиц техники.

© Фото : МЧС России Пожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края © Фото : МЧС России Пожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края

Как уточняет МЧС , сообщение о пожаре поступило в 7.49 (00.49 мск). Ангар двухэтажный, обшит сайдингом. На момент прибытия пожарных отмечалось сильное задымление.

"Полная ликвидация пожара дана в 13.10 (6.10 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших при пожаре нет. Ночная смена из трех сотрудников предприятия своевременно заметила возгорание и покинула помещение.