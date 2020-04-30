Пивоварам временно разрешат производить антисептики

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минфин РФ подготовил постановление, которое временно разрешит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе, сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов

"Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину", - сказал Сазанов.

"Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать", - заявил он.

Производство антисептиков, по его словам, может осуществляться из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, приобретаемого на собственные технические цели.

При этом производители будут обязаны передавать в ЕГАИС информацию об объеме производства дезинфицирующих средств, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

"Проект постановления сейчас находится на межведомственном согласовании", - сообщил замминистра.