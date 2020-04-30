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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T10:08
https://ria.ru/20200430/1570781844.html
В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402903_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_4f40f10bf67cd409e0d1741b0ac12476.jpg
РИА Новости

В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус

08:32 30.04.2020 (обновлено: 10:08 30.04.2020)
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В России провели более 3,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что 194 тысячи из них сделали за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 208 тысяч человек.
В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция.
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