В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В России провели более 3,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что 194 тысячи из них сделали за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 208 тысяч человек.
В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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