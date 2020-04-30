Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 33 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1718 человек и составляет 33 050, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 23 651 человек. Выздоровели после коронавируса 8324 человека (+628 за сутки), погибли 1074 (+67).
Накануне сообщалось о 31 332 заболевших, днем ранее - о 29 435.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 9915 случаев заражения (+597 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 4082 случая (+338), далее следует столичная территория Дели с 3439 зараженными (+125).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
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