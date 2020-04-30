В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 540 пациентов, из них 49 - в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 540. Из них: с диагнозом пневмония - 532/98%, COVID подтвержденных - 337/62%. На кислороде вне ОРИТ - 161/30%. В ОРИТ - 49/9%, на ИВЛ - 26 (5% от общего числа пациентов или 56% от числа больных ОРИТ). Возрастная структура больных ОРИТ: до 40 лет - 0, 41-60 лет - 19/39% - на ИВЛ - 4, старше 61 - 30/61% - на ИВЛ - 22", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Проценко отметил, что за сутки в больницу поступили 70 человек.
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