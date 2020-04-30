Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2017

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую среду число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2002, девять пациентов скончались, 1096 выздоровели.

"По состоянию на 30 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2017", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 63 новых случая COVID-19, во вторник и понедельник - по 35.