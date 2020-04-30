Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2017

ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 15 человек и достигло 2017, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую среду число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2002, девять пациентов скончались, 1096 выздоровели.
"По состоянию на 30 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2017", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 63 новых случая COVID-19, во вторник и понедельник - по 35.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
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