В Москве провели более ста тысяч консультаций для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 19 тысяч пациентов с COVID получили уже более 100 тысяч дистанционных консультаций с начала работы телемедицинского центра, сообщила заместитель мэра Более 19 тысяч пациентов с COVID получили уже более 100 тысяч дистанционных консультаций с начала работы телемедицинского центра, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее сообщалось, что в Москве пациенты с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" могут оставаться на лечении дома, если болезнь протекает у них в легкой форме. С 23 марта для таких пациентов стали доступны круглосуточные онлайн-консультации врачей.

"Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность: число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", – рассказала Ракова.

По её словам, врачи скорой помощи или поликлиники проводят осмотр пациента и при отсутствии тяжелого состояния информируют пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 о возможности прохождения лечения на дому. Заболевший и его домочадцы должны находиться на карантине до подтверждения отсутствия коронавируса в организме.

"Пациенту, проходящему лечение на дому, необходимо зарегистрироваться на специализированной платформе департамента здравоохранения города Москвы, где медики проводят консультации и следят за здоровьем больных. В случае ухудшения состояния здоровья врач принимает решение о необходимости проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи", - отметила заммэра.

По её словам, в ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента единой медицинской информационно-аналитической системы. Это позволяет видеть историю болезни больного, при необходимости скорректировать терапию. Среднее время каждой консультации 13-15 минут.