Структура "Росатома" заказала анализ контейнерной линии на Севморпути

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Компания "Русатом Карго" (логистический оператор госкорпорации " Компания "Русатом Карго" (логистический оператор госкорпорации " Росатом ") объявила конкурс на комплексный технико-экономический анализ трансарктической контейнерной линии в рамках проекта "Северный морской транзитный коридор" (СМТК) следует из материалов на сайте закупок "Росатома".

Кроме того, "Русатом Карго" объявила и конкурс на определение целевого сегмента рынка СМТК прогнозирование его объема.

В 2018 году "Росатом" был наделен функцией единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. Для обеспечения конкурентоспособности Северного морского пути как международной транспортной магистрали в "Росатоме" ранее был инициирован проект СМТК в рамках направления своего нового бизнеса "Международная логистика".

СМТК - морской арктический маршрут между Северной Европой и Восточной Азией, который предполагается сформировать за счет предоставления услуг по транзиту грузов по Севморпути через перевалочные порты - хабы на западе и востоке этой морской транспортной "артерии". Ранее сообщалось, что начало транзитных перевозок на СМТК намечено на 2027 год.

Одной из ключевых целей "Русатом Карго" на этапе прединвестиционной проработки проекта контейнерной линии в рамках СМТК является подтверждение его базовых технических параметров – коммерческой скорости, длительности навигации, потребности в ледокольной проводке, необходимого объема тыловой зоны терминалов, организации целостной транзитной системы и т.д.

Для этого в рамках первого этапа предстоящих работ по технико-экономическому анализу проекта требуется изучить мировые практики морских контейнерных грузоперевозок, а затем разработать оптимальную организационную и управленческую модель реализации логистического бизнеса СМТК.

На втором этапе надо будет разработать комплексную имитационную модель транспортной системы для обоснования оптимальных технических характеристик и параметров коммерческого флота, береговой инфраструктуры и маршрута СМТК.

Затем потребуется провести собственно технико-экономическое обоснование проекта с уточнением капитальных затрат и себестоимости эксплуатации, а также оптимизации основных характеристик арктического судна-контейнеровоза (для этапов пилотной и полномасштабной эксплуатации).