В Таиланде за сутки зарегистрировали семь новых заражений коронавирусом

БАНГКОК, 30 апр - РИА Новости. В Таиланде в четверг зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом, смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в Таиланде зарегистрировано семь новых заражений, уже четыре дня эта цифра меньше 10. К счастью, за эти сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.

"Из семи новых пациентов шесть человек госпитализированы на юге страны, первое место по новым заражениям занимает остров Пхукет", - сообщил Висануйотхин.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 954 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 54 человека, полностью выздоровевших сейчас - 2 687 человек, в больницах остаются чуть больше 200 человек", - сообщил Висануйотхин.