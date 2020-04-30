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Туризм
2020-04-30T08:13
https://ria.ru/20200430/1570781396.html
Отели и санатории Крыма сохранили высокий уровень бронирования на сезон
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2009b26603e800adcfad0591f4cea7d2.jpg
РИА Новости

Отели и санатории Крыма сохранили высокий уровень бронирования на сезон

08:13 30.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на набережную в Симеизе, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Крымские санатории и отели, несмотря на пандемию коронавируса, сохранили высокий уровень бронирования на высокий сезон, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам – на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьёзные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели. И, конечно, возврат этих денег туристам может стать большой проблемой. Поэтому надо стараться убеждать наших гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях", – приводит слова Волченко пресс-служба министерства.
По его словам, при отсутствии отрицательной динамики санаторно-курортный комплекс полуострова сможет начать подготовку к летнему сезону уже после 12 мая: имеются в виду технические и ремонтные работы, подготовка пляжей, с соблюдением всех необходимых мер профилактики и дезинфекции.
Ранее эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) совместно с Ассоциацией малых отелей Крыма (АСМОК) сформировали предложения к рекомендациям Роспотребнадзора, попросив разрешить с 1 июня работу 100% мощностей гостиничного сектора Крыма и Севастополя "при отсутствии распространения" коронавируса в регионах РФ. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает, что работа с начала лета крымской туриндустрии может начаться только при условии отсутствия угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Алексей ЧернякСергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымСевастополь
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