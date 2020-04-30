Миронов предложил выплачивать безработным пособия в размере двух МРОТ

Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной. Архивное фото

Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину , в котором предложил увеличить до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) пособие по безработице и выплачивать его гражданам вне зависимости от даты потери работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СР.

"Пакет "Справедливой России" содержит следующие предложения... До двух минимальных размеров оплаты труда увеличить размер пособий по безработице, которые выплачиваются в особом порядке, и продлить срок их выплаты с двух до трех месяцев. А также распространить такую поддержку и на потерявших работу граждан вне зависимости от даты признания их безработными", - сообщили в пресс-службе.

Миронов также предложил увеличить до двух МРОТ на одного работника размер беспроцентных кредитов, выделяемых бизнесу на зарплаты, и продлить срок применения льготной ставки в ноль процентов на весь период действия таких кредитов вместо шести месяцев.

Лидер СР считает необходимым увеличить до года период рассрочки по возврату беспроцентных кредитов бизнесу, пострадавшему от последствий эпидемии, и на такой же срок продлить возможность применения отсрочки выплат для малого и среднего бизнеса в рамках субсидируемой кредитной программы.

Еще одна мера, предложенная Мироновым, - введение двухлетнего моратория на отмену единого налога на вмененный доход.

"Убежден, что реализация предлагаемых мер значительно снизит уровень тревожности в российском обществе, существенно поддержит малообеспеченные категории граждан, обеспечит уверенное преодоление предпринимателями экономического кризиса и подтвердит социальную ответственность органов государственной власти", - приводятся слова Миронова в сообщении.