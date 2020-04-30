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2020-04-30T08:08
https://ria.ru/20200430/1570781275.html
Миронов предложил выплачивать безработным пособия в размере двух МРОТ
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РИА Новости

Миронов предложил выплачивать безработным пособия в размере двух МРОТ

08:08 30.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил увеличить до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) пособие по безработице и выплачивать его гражданам вне зависимости от даты потери работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СР.
"Пакет "Справедливой России" содержит следующие предложения... До двух минимальных размеров оплаты труда увеличить размер пособий по безработице, которые выплачиваются в особом порядке, и продлить срок их выплаты с двух до трех месяцев. А также распространить такую поддержку и на потерявших работу граждан вне зависимости от даты признания их безработными", - сообщили в пресс-службе.
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Миронов также предложил увеличить до двух МРОТ на одного работника размер беспроцентных кредитов, выделяемых бизнесу на зарплаты, и продлить срок применения льготной ставки в ноль процентов на весь период действия таких кредитов вместо шести месяцев.
Лидер СР считает необходимым увеличить до года период рассрочки по возврату беспроцентных кредитов бизнесу, пострадавшему от последствий эпидемии, и на такой же срок продлить возможность применения отсрочки выплат для малого и среднего бизнеса в рамках субсидируемой кредитной программы.
Еще одна мера, предложенная Мироновым, - введение двухлетнего моратория на отмену единого налога на вмененный доход.
"Убежден, что реализация предлагаемых мер значительно снизит уровень тревожности в российском обществе, существенно поддержит малообеспеченные категории граждан, обеспечит уверенное преодоление предпринимателями экономического кризиса и подтвердит социальную ответственность органов государственной власти", - приводятся слова Миронова в сообщении.
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