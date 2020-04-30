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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T08:07
https://ria.ru/20200430/1570781233.html
В Госдуме предложил тестировать на коронавирус в уличных боксах
https://cdn21.img.ria.ru/images/101161/67/1011616718_0:222:2953:1883_1036x0_80_0_0_fe215e4c403d5c298817e4f8dbee7ab7.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложил тестировать на коронавирус в уличных боксах

08:07 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.
Соответствующие письма Свищев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса (тексты есть в распоряжении РИА Новости).
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Депутат пишет, что для тестирования на коронавирус в Израиле и Республике Корея начали устанавливать на улицах герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста.
"Отмечается, что в таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении. Считаю, что уличные боксы для бесконтактного тестирования можно рассматривать как дополнение к уже существующей системе", - говорится в письме.
В своих обращениях депутат просит рассмотреть его предложение на предмет возможной реализации в Москве и других регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий СвищевМихаил МишустинЛДПРСергей СобянинОбщество
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