В МЧС призывают не пользоваться пиротехникой на майские праздники

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МЧС России в преддверии майских праздников напомнило, что в пожароопасный сезон запрещено стрелять из оружия, использовать пиротехнику и оставлять в лесу предметы, пропитанные горючими веществами.

В ведомстве ожидают, что несмотря на режим самоизоляции, граждане на продолжительных выходных могут отправиться отдыхать на дачу и в сад, что повлечет за собой волну палов травы и природных пожаров.

МЧС предупреждает, что в пожароопасный период категорически запрещается курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, стрелять из оружия и использовать пиротехнические изделия. Также нельзя разводить костры, жарить шашлыки на открытом огне.

В ведомстве отметили, что пожар может разгореться из-за брошенных в лесу предметов, пропитанных бензином, керосином и другими горючими веществами. Причиной возгорания также могут стать бутылки, осколки, которые оставили на освещенной солнцем местности.