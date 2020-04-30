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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T08:04
https://ria.ru/20200430/1570781120.html
В Приморье из-за коронавируса отложили открытие морской навигации
https://cdn24.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1036x0_80_0_0_b055bb93f7caa65170a7bad04b1ff22f.jpg
РИА Новости

В Приморье из-за коронавируса отложили открытие морской навигации

08:04 30.04.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Открытие навигации маломерных судов в Приморье откладывается из-за ситуации с коронавирусом, сообщил главный государственный инспектор региона по маломерным судам Леонид Маковецкий.
В 2019 году в Приморье навигация маломерных судов была открыта с 5 апреля. Сообщалось, что рыбаки-любители Приморья на прошлой неделе начали сбор подписей под обращением к Олегу Кожемяко с просьбой открыть морскую навигацию и разрешить выход в море на маломерных судах для семейного отдыха. Позже губернатор сообщил, что власти Приморья рассматривают возможность открыть навигацию в начале мая. Накануне активисты передали обращение к губернатору.
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"В связи с веденным режимом самоизоляции открытие навигации временно приостановлено. Убедительная просьба владельцам баз стоянок – соблюдайте выпускной режим. На плаву остаются контрольно-надзорные органы и спасательные службы", - сказал Маковецкий, чей комментарий журналистам предоставили в региональном ГУМЧС РФ.
Там же РИА Новости пояснили, что открытие навигации вызовет скопление людей на стоянках катеров, что в рамках режима самоизоляции нее рекомендуется.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе общее число заболевших коронавирусом достигло 403, выздоровели 40 пациентов, умерли трое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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