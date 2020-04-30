В Приморье из-за коронавируса отложили открытие морской навигации

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Открытие навигации маломерных судов в Открытие навигации маломерных судов в Приморье откладывается из-за ситуации с коронавирусом , сообщил главный государственный инспектор региона по маломерным судам Леонид Маковецкий.

В 2019 году в Приморье навигация маломерных судов была открыта с 5 апреля. Сообщалось, что рыбаки-любители Приморья на прошлой неделе начали сбор подписей под обращением к Олегу Кожемяко с просьбой открыть морскую навигацию и разрешить выход в море на маломерных судах для семейного отдыха. Позже губернатор сообщил, что власти Приморья рассматривают возможность открыть навигацию в начале мая. Накануне активисты передали обращение к губернатору.

"В связи с веденным режимом самоизоляции открытие навигации временно приостановлено. Убедительная просьба владельцам баз стоянок – соблюдайте выпускной режим. На плаву остаются контрольно-надзорные органы и спасательные службы", - сказал Маковецкий, чей комментарий журналистам предоставили в региональном ГУМЧС РФ.

Там же РИА Новости пояснили, что открытие навигации вызовет скопление людей на стоянках катеров, что в рамках режима самоизоляции нее рекомендуется.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе общее число заболевших коронавирусом достигло 403, выздоровели 40 пациентов, умерли трое.