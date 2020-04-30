В Югре нашли подозреваемого в изнасиловании девятилетней давности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе по ДНК нашли подозреваемого в изнасиловании девушки по делу девятилетней давности, сообщает региональное Следственное управление СК России.
Преступление, по данным ведомства, произошло в сентябре 2011 года. Проживавший на тот момент в Нижневартовске уроженец Узбекистана, находясь в лесу, изнасиловал девушку, угрожая убийством. После этого подозреваемый уехал в Московскую область, и долгое время преступление не удавалось раскрыть из-за отсутствия улик, удовлетворяющих требованиям уголовно-процессуального законодательства, пояснили в СУ СК.
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"Однако с появлением возможностей генотипоскопического исследования преступление удалось раскрыть. По результатам экспертизы веществ биологического происхождения, сохранившихся на одежде потерпевшей, следователи установили совпадение ДНК на вещественных доказательствах с ДНК-профилем лица, генетический паспорт которого имелся в единой ДНК-базе Следственного комитета России", — подчеркнули в ведомстве.
В отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера". Следователи отмечают, что за эти почти девять лет мужчина успел совершить еще ряд преступлений и сейчас содержится под стражей.