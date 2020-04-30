В Югре нашли подозреваемого в изнасиловании девятилетней давности

"Однако с появлением возможностей генотипоскопического исследования преступление удалось раскрыть. По результатам экспертизы веществ биологического происхождения, сохранившихся на одежде потерпевшей, следователи установили совпадение ДНК на вещественных доказательствах с ДНК-профилем лица, генетический паспорт которого имелся в единой ДНК-базе Следственного комитета России", — подчеркнули в ведомстве.

В отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера". Следователи отмечают, что за эти почти девять лет мужчина успел совершить еще ряд преступлений и сейчас содержится под стражей.