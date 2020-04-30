На Сахалине число зараженных коронавирусом выросло до 25 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Сахалине увеличилось с 23 до 25, 19 человек вылечились, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области, по состоянию на 09.00 30 апреля в регионе лечение от коронавируса проходят 6 человек, 19 пациентов уже выписаны", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что оба новых заболевших прилетели на остров в понедельник и вторник рейсом из Москвы. Инфекцию удалось вовремя обнаружить и начать лечение, контактные лица также выявлены, проходят необходимые исследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.