В России пожарные спасли более 70 тысяч человек с начала года

МОСКВА, ‪30 апр‬ - РИА Новости. Российские огнеборцы, которые в четверг отмечают 371 год со дня создания пожарной охраны, уже в этом году спасли свыше 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российские огнеборцы, которые в четверг отмечают 371 год со дня создания пожарной охраны, уже в этом году спасли свыше 70 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"В этом году на пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях нами спасено более 70 тысяч человек", - рассказали в ведомстве.

В прошлом году пожарные выехали на тушение возгораний более чем 2,1 миллиона раз и спасли при этом свыше 225 тысяч человек.

Современная Государственная противопожарная служба включает в себя федеральную противопожарную службу и противопожарную службу субъектов РФ. Сегодня в стране действует порядка 1,6 тысячи гарнизонов пожарной охраны общей численностью 549 тысяч личного состава. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, а также добровольцы. На их вооружении находится более 76 тысяч единиц техники.

Государственная противопожарная служба выполняет задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

По данным на сайте МЧС России, каждый год государственные инспекторы по пожарному надзору проводят 1,5 миллиона мероприятий по контролю за пожарной безопасностью и 7,5 миллиона противопожарных мероприятий. Так, они ежегодно предотвращают до 450 тысяч пожаров, сохраняя ценности на 35-45 миллиардов рублей.

День пожарной охраны России отмечается 30 апреля, он установлен указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. История пожарной охраны России начинается с "Наказа о градском благочинии", принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем.‬