Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Умеренно теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 8 - плюс 10 - в центре города, 6-11 градусов тепла - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается ветер северных направлений, 3-8 метров в секунду. Давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.