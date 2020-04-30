Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг

"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 8 - плюс 10 - в центре города, 6-11 градусов тепла - в Подмосковье", - рассказал Леус.