В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 апреля украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 29 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.