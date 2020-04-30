В Киргизии число заразившихся коронавирусом возросло до 746 человек

БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 746, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 30 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых инфицированных четверо - медработники.
Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в Киргизии на сегодняшний день достигло 746 человек, из них 195 - медработники. Восемь человек погибли, выздоровели 462.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.