В Кузбассе зафиксировали еще два случая коронавируса

"Еще у двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемь больных коронавирусом", – написал губернатор.

Также глава региона отметил, что еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 18 человек.

По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Восемнадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 040 человек.