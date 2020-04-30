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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T07:47
https://ria.ru/20200430/1570780706.html
В Кузбассе зафиксировали еще два случая коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

В Кузбассе зафиксировали еще два случая коронавируса

07:47 30.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
КЕМЕРОВО, 30 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у двух жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемь больных коронавирусом", – написал губернатор.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, один случай заражения зарегистрирован в Кемерово, другой – в Осинниках.
"Они (случаи) завозные оба. Москва и Украина. Они как прибыли – сидели на изоляции дома … Пришли проверять – проявился анализ. То есть они практически бессимптомные", – пояснила собеседница агентства.
Медицинский работник
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Также глава региона отметил, что еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 18 человек.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Восемнадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 040 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОсинникиОбщество
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