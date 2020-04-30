В Кузбассе зафиксировали еще два случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 30 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у двух жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемь больных коронавирусом", – написал губернатор.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, один случай заражения зарегистрирован в Кемерово, другой – в Осинниках.
Также глава региона отметил, что еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 18 человек.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Восемнадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 040 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.