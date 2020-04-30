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Цветущие поля в Омской области
Омская область
2020-04-30T07:44
https://ria.ru/20200430/1570780669.html
В Омской области в 2020 году отремонтируют 31 детскую школу искусств
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РИА Новости

В Омской области в 2020 году отремонтируют 31 детскую школу искусств

07:44 30.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
ОМСК, 30 апр - РИА Новости. На капитальный ремонт 35 детских школ искусств в Омской области за три года выделят 328 миллионов рублей, в этом году отремонтируют 31 школу, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Масштабная программа по капитальному ремонту детских школ искусств начинается в Омской области в этом году, регион выполняет поручение президента РФ, которое было в январе в рамках послания Федеральному собранию, отметили в пресс-службе правительства Омской области.
"Впервые на капитальный ремонт детских школ искусств Омской области из федерального и областного бюджетов направляются такие серьезные средства (282,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 45,6 миллиона рублей из областного). Многие школы искусств давно нуждались в капитальном ремонте, поэтому уже в этом году мы приступаем к ремонту сразу 31 учреждения. Это решение было поддержано губернатором Александром Бурковым", - цитирует облправительство министра культуры Омской области Юрия Трофимова.
Трофимов пояснил, что до 2022 года запланирован ремонт еще четырех школ искусств, но их количество может вырасти по мере объявления Минкультуры РФ дополнительных отборов.
В перечень школ искусств, которые отремонтируют в ближайшие два года, вошли 35 заведений, из которых 24 находятся в муниципальных районах, 11 – в Омске. На 2020 год запланирован самый большой объем работ - ремонт хотят провести в 31 детской школе искусств.
Также в правительстве отметили, что в рамках нацпроекта "Культура" в этом году в 12 школ искусств поступят 150 новых инструментов и несколько тысяч единиц специального оборудования. На эти цели выделили 57 миллионов рублей. Кроме того, с мая текущего года начинается капитальный ремонт в 21 сельском доме культуры, на эти цели выделено 122,7 миллиона рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
31 июля 2019, 11:26Ленинградская область
В ленинградских Вартемягах ремонтируют школу по программе реновации
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Омская областьОмская областьОмскОбщество
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