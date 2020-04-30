В Омской области в 2020 году отремонтируют 31 детскую школу искусств

Масштабная программа по капитальному ремонту детских школ искусств начинается в Омской области в этом году, регион выполняет поручение президента РФ, которое было в январе в рамках послания Федеральному собранию, отметили в пресс-службе правительства Омской области.

"Впервые на капитальный ремонт детских школ искусств Омской области из федерального и областного бюджетов направляются такие серьезные средства (282,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 45,6 миллиона рублей из областного). Многие школы искусств давно нуждались в капитальном ремонте, поэтому уже в этом году мы приступаем к ремонту сразу 31 учреждения. Это решение было поддержано губернатором Александром Бурковым", - цитирует облправительство министра культуры Омской области Юрия Трофимова.

Трофимов пояснил, что до 2022 года запланирован ремонт еще четырех школ искусств, но их количество может вырасти по мере объявления Минкультуры РФ дополнительных отборов.

Также в правительстве отметили, что в рамках нацпроекта "Культура" в этом году в 12 школ искусств поступят 150 новых инструментов и несколько тысяч единиц специального оборудования. На эти цели выделили 57 миллионов рублей. Кроме того, с мая текущего года начинается капитальный ремонт в 21 сельском доме культуры, на эти цели выделено 122,7 миллиона рублей.