Москвичам с COVID-19 и ОРВИ аннулировали 21,5 тысячи рабочих пропусков

"Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС. На текущий момент недействительными признаны 8,5 тысяч пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тысяч пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями", — сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.