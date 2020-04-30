Москвичам с COVID-19 и ОРВИ аннулировали 21,5 тысячи рабочих пропусков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Москве аннулировали около 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных москвичами с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщается на сайте мэра.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в городе с 13 апреля постепенно введут пропускной режим. Согласно его указу, с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
"Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС. На текущий момент недействительными признаны 8,5 тысяч пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тысяч пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями", — сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.
В мэрии напомнили, что горожане с коронавирусной инфекцией и ОРВИ не смогут воспользоваться ранее оформленными пропусками, они должны соблюдать режим самоизоляции. При этом жители столицы с ОРВИ могут оформить разовый пропуск для посещения врача. Использование пропуска по назначению проверяется.
"За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинскую организацию", — добавляется в сообщении.
В мире, согласно статистике ВОЗ, свыше трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше — 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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