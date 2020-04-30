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2020-04-30T07:40
https://ria.ru/20200430/1570780541.html
Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тысяч рублей в СБП
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РИА Новости

Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тысяч рублей в СБП

07:39 30.04.2020 (обновлено: 07:40 30.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские банки успели подготовиться к введению ограничений по тарифам в Системе быстрых платежей и отменили клиентскую комиссию за переводы на сумму до 100 тысяч рублей, ряд банков и вовсе сохранил переводы в рамках системы полностью бесплатными, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.
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Банк России с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в этой системе: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.
"ВТБ провел все необходимые технические процедуры для того, чтобы установить предельные значения комиссий, предлагаемых Банком России. При этом в настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы в рамках этого платежного сервиса", - прокомментировал новацию старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Как изменится средний чек

О сохранении бесплатных переводов сообщили в банке "Русский Стандарт", Совкомбанке и банке "Дом.РФ" Остальные опрошенные участники системы уже привели или приведут к 1 мая тарифы в соответствие с требованиями ЦБ - это СКБ-банк, "Почта банк", Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ.
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"Ак Барс" с 1 апреля по 10 мая отменил комиссию за переводы между физлицами в дистанционных каналах обслуживания, в том числе в Системе быстрых платежей. Московский кредитный банк отменил комиссии за переводы по СБП с 16 марта, бесплатные переводы будут действовать в банке до 30 июня 2022 года.
Промсвязьбанк с 1 мая по 30 июня сделает бесплатными все переводы между физлицами через СБП. Эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, и позволить им беспрепятственно в онлайн-режиме совершать переводы друг другу, пояснила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса банка Ольга Алексюк.
Опрошенные банки считают, что введение тарифных ограничений вряд ли существенно отразится на величине среднего клиентского чека. Все чаще клиенты совершают операции на небольшие суммы до 3 тысяч рублей, что доказывает востребованность системы для повседневных платежей, пояснил Чугунов.

Ждать ли ухудшения по кэшбэку

Нулевые тарифы при переводах через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей будут способствовать дальнейшей популяризации системы среди населения, уверен инвестстратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. В то же время очевидно, что прямой выгоды для самих банков от бесплатной услуги нет, меру можно расценивать как социальную и при этом очень актуальную для населения, отметил эксперт.
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Тем не менее, клиентам банков не стоит опасаться, что возможное снижение доходов кредитных организаций из-за введения ограничений по взимаемым комиссиям приведет к ухудшению условий по бонусным программам или кэшбэку. Большинство опрошенных банков заявило, что в основном переводы, совершаемые клиентами, и так укладывались в бесплатный лимит, и не ожидают существенного влияния на свои комиссионные доходы.
"Для большинства клиентов Промсвязьбанка переводы через СБП в размере до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны уже сейчас, поэтому отмена комиссий не окажет значимого влияния на комиссионный доход банка", - сказала Алексюк.
В пресс-службе Россельхозбанка прокомментировали, что конкретные решения по компенсации выпадающих доходов будут принимать позднее. "Введение данных ограничений приведет к сокращению доходов банка. Какие именно дополнительные решения будут приняты для компенсации выпадающих доходов, банк будет решать по итогам нескольких месяцев работы в новых условиях и оценки фактических результатов", - отметили в банке.
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Система быстрых платежей (СБП)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБАльфа-банкЭкономика
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