В Германии число заболевших COVID-19 превысило 159 тысяч человек

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 159 тысяч, скончались более 6,2 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 173 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 202 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 6288.
Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 159 119 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 1478. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1304 человек. За все время вылечились 123,5 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 080), Северном Рейне-Вестфалии (32 687) и Баден-Вюртемберге (31 609). В Берлине зафиксированы 5827 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.