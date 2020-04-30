В Германии число заболевших COVID-19 превысило 159 тысяч человек

По его данным, за сутки в ФРГ скончались 173 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 202 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 6288.

Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 159 119 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 1478. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1304 человек. За все время вылечились 123,5 тысячи человек.