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2020-04-30T13:17
https://ria.ru/20200430/1570780383.html
Прожившие в браке 73 года супруги умерли от коронавируса в один день
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РИА Новости

Прожившие в браке 73 года супруги умерли от коронавируса в один день

07:31 30.04.2020 (обновлено: 13:17 30.04.2020)
21438
© Фото : Kepler familyМэри и Уилфорд Кеплер
Мэри и Уилфорд Кеплер
© Фото : Kepler family
Мэри и Уилфорд Кеплер. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Прожившая в браке 73 года супружеская пара американцев умерла от коронавируса в один день, сообщает USA Today.
Отмечается, что 94-летний Уилфорд Кеплер и 92-летняя Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов.
Изначально коронавирус выявили 8 апреля у жены, которая следующие четыре дня провела в самоизоляции, однако 12 апреля обоих супругов госпитализировали. У мужа тест на вирус показал положительный результат уже в больнице.
По словам их внучки Натали Ламеки, врачи позаботились о том, чтобы положить пару в одной палате. Они даже сдвинули их кровати поближе, чтобы супруги могли держаться за руки.
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"Они знали, что их ожидало, и спокойно отнеслись к этому", — сказала Ламека.
Она добавила, что ее бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую и Вьетнамскую войну.
Кеплеров похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине, где вырос Уилфорд. Мэри в то время жила в 20 минутах езды от будущего мужа.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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30 апреля, 07:37
Николай Давыдов
600006
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