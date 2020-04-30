Прожившие в браке 73 года супруги умерли от коронавируса в один день

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Прожившая в браке 73 года супружеская пара Прожившая в браке 73 года супружеская пара американцев умерла от коронавируса в один день, сообщает USA Today

Отмечается, что 94-летний Уилфорд Кеплер и 92-летняя Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов.

Изначально коронавирус выявили 8 апреля у жены, которая следующие четыре дня провела в самоизоляции, однако 12 апреля обоих супругов госпитализировали. У мужа тест на вирус показал положительный результат уже в больнице.

По словам их внучки Натали Ламеки, врачи позаботились о том, чтобы положить пару в одной палате. Они даже сдвинули их кровати поближе, чтобы супруги могли держаться за руки.

"Они знали, что их ожидало, и спокойно отнеслись к этому", — сказала Ламека.

Она добавила, что ее бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую и Вьетнамскую войну.

Кеплеров похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине , где вырос Уилфорд. Мэри в то время жила в 20 минутах езды от будущего мужа.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч умерли.