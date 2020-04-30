В красноярской тайге в районе прорыва дамб нашли тела нескольких мужчин

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Тела нескольких мужчин обнаружены на юге Красноярского края недалеко от места октябрьского прорыва золотодобывающих дамб, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
"Сотрудники полиции накануне обнаружили фрагменты тела, а сегодня найдено тело еще одного мужчины, личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и спасатели", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о нахождении в районе тела сотрудника золотодобывающего предприятия Азимова, 1987 года рождения, который пропал без вести в октябре прошлого года.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября прошлого года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК России, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Первоначально сообщалось о 17 погибших и трех пропавших без вести.
В октябре 2019 года гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрй Еганов и горный мастер компании Евгений Александров были арестованы, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".