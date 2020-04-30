В красноярской тайге в районе прорыва дамб нашли тела нескольких мужчин

"Сотрудники полиции накануне обнаружили фрагменты тела, а сегодня найдено тело еще одного мужчины, личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и спасатели", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о нахождении в районе тела сотрудника золотодобывающего предприятия Азимова, 1987 года рождения, который пропал без вести в октябре прошлого года.

В октябре 2019 года гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрй Еганов и горный мастер компании Евгений Александров были арестованы, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".