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2020-04-30T07:15
https://ria.ru/20200430/1570780041.html
Счетная палата сообщила о неэффективности системы соцподдержки в регионах
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РИА Новости

Счетная палата сообщила о неэффективности системы соцподдержки в регионах

07:15 30.04.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расходы бюджетной системы на социальную поддержку растут, но не доходят до граждан, которые в ней нуждаются, говорится в материалах Счетной палаты России по итогам проверки реализации госпрограммы "Социальная поддержка граждан" на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.
"Из 12 регионов, с учетом Иркутской области, в восьми - доходы населения ниже прожиточного минимума, хотя это Дальний Восток и там есть соответствующие надбавки и коэффициенты", - цитирует ведомство выступление аудитора Сергея Штогрина на коллегии Счетной палаты по итогам проверки.
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Вместе с тем, по данным Счетной палаты, расходы на социальную поддержку населения в ДФО, включая Иркутскую область, растут. Причем из региональных бюджетов на эти нужды уходит в разы больше, чем из федерального.
"По подсчетам Счетной палаты, расходы субъектов России на соцподдержку в 2017 году составили 163,9 миллиарда рублей, из них 22,9 миллиарда рублей – федеральные средства. В 2018 году сохранилось такое же соотношение: 171,7 миллиарда и 24,4 миллиарда рублей, соответственно", - говорится в сообщении ведомства.
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Аудиторы указывают, что Минтруд отчитался о почти стопроцентном выполнении обязательств по предоставлению социальных гарантий гражданам в регионах, включая Дальний Восток. Однако понять, кто действительно нуждается в этой поддержке и кто эту поддержку получает, невозможно из-за отсутствия методик. А показатели, установленные в самой госпрограмме, не позволяют проверить и подтвердить достижение поставленных целей.
Так, по данным аудиторов, в Сахалинской области на 1 января 2019 года проживало 489 тысяч человек, а по данным региональных властей, численность получателей мер поддержки составила 633 тысячи. "Это может быть, когда один человек получает несколько мер поддержки", - объяснил аудитор. При этом он подчеркнул, что, получая такую информацию, нельзя принять управленческие решения в министерствах и ведомствах.
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