Счетная палата сообщила о неэффективности системы соцподдержки в регионах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расходы бюджетной системы на социальную поддержку растут, но не доходят до граждан, которые в ней нуждаются, говорится в материалах Расходы бюджетной системы на социальную поддержку растут, но не доходят до граждан, которые в ней нуждаются, говорится в материалах Счетной палаты России по итогам проверки реализации госпрограммы "Социальная поддержка граждан" на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

"Из 12 регионов, с учетом Иркутской области , в восьми - доходы населения ниже прожиточного минимума, хотя это Дальний Восток и там есть соответствующие надбавки и коэффициенты", - цитирует ведомство выступление аудитора Сергея Штогрина на коллегии Счетной палаты по итогам проверки.

Вместе с тем, по данным Счетной палаты, расходы на социальную поддержку населения в ДФО, включая Иркутскую область, растут. Причем из региональных бюджетов на эти нужды уходит в разы больше, чем из федерального.

"По подсчетам Счетной палаты, расходы субъектов России на соцподдержку в 2017 году составили 163,9 миллиарда рублей, из них 22,9 миллиарда рублей – федеральные средства. В 2018 году сохранилось такое же соотношение: 171,7 миллиарда и 24,4 миллиарда рублей, соответственно", - говорится в сообщении ведомства.

Аудиторы указывают, что Минтруд отчитался о почти стопроцентном выполнении обязательств по предоставлению социальных гарантий гражданам в регионах, включая Дальний Восток. Однако понять, кто действительно нуждается в этой поддержке и кто эту поддержку получает, невозможно из-за отсутствия методик. А показатели, установленные в самой госпрограмме, не позволяют проверить и подтвердить достижение поставленных целей.