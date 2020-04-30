Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр — РИА Новости. Житель Камчатки осуждён за высказывания в поддержку терактов, которые произошли в городе Крайстчерче (Новая Зеландия) в марте прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба.
"Житель г. Петропавловска-Камчатского осужден за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2019 года житель краевого центра разместил в группе в WhatsApp фото- и видеоматериалы о совершении терактов. В аудиосообщении злоумышленник одобрил расстрел в мечетях. По заключению проведённой следственными органами экспертизы, он дал положительную оценку действиям Брентона Тарранта и описал их как приемлемые, логичные и правильные, нуждающиеся в поддержке и подражании.
"Первый Восточный окружной военный суд признал жителя краевого центра виновным в данного совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей", - добавили в ФСБ, отметив, что приговор уже вступил в законную силу.