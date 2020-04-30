Жителя Камчатки осудили за поддержку терактов в Новой Зеландии

В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба.