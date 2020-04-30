Исследование: пенсионерки берут кредиты в три раза чаще пенсионеров

"Средний возраст заемщиков – 66 лет. Более половины всех заявок (71%) приходится на семейные пары. На долю незамужних женщин и неженатых мужчин приходится 16% заявок. Остальные 13% заёмщиков - люди в разводе. Более 76% обратившихся в банк за кредитом – женщины, 24% - мужчины. У мужчин отмечена чуть большая средняя сумма кредита (243 тысячи рублей), чем у женщин (234 тысячи рублей)", - подсчитали аналитики.