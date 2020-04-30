В МЧС рассказали об основных причинах возгораний растительности

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Умышленные поджоги сухой растительности на территории России составляют всего лишь один процент от общего количества возгораний; основная их доля приходится на неосторожное обращение с огнем, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"Причины возгораний сухой растительности: 1% - поджоги, 90% - неосторожное обращение с огнем", - сказал представитель ведомства.
Собеседник агентства напомнил, что в этом году на территории России уже выявлено почти 47 тысяч пожаров сухой растительности, что превышает показатель 2019 года почти на 4 тысячи очагов. Самым пожароопасным регионом страны в этом году по количеству палов сухой растительности пока остается Забайкальский край – на его территории уже зарегистрировано более 5,5 тысячи таких возгораний. В пятерку самых "горимых" регионов страны, кроме Забайкалья, также вошли Красноярский край, Новосибирская, Омская и Амурская области.