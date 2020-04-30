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2020-04-30T06:51
https://ria.ru/20200430/1570779693.html
Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет за взятку
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РИА Новости

Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет за взятку

06:51 30.04.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПравосудие
Правосудие
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Правосудие. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет за взятку в 500 тысяч рублей, после которой разрешил контрактнику "не служить", сообщает УФСБ России по восточному военному округу.
"Краснореченский гарнизонный военный суд признал ... капитана Полякова А.Г. виновным в совершении преступлений ... "Превышение должностных полномочий" ... установлено и доказано, что капитан ... за взятку в размере 500 тысяч рублей незаконно освободил от исполнения обязанностей военной службы подчинённого военнослужащего по контракту, который продолжал числиться на службе и получать денежное довольствие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сумма причиненного государству ущерба составила более одного миллиона рублей. Суд признал капитана военной части виновным и приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.
"Судом также удовлетворён иск военного прокурора о взыскании с осуждённого причинённого им ущерба", - добавляется в сообщении.
Пачка денег. Архивное фото
5 августа 2016, 16:29
Жительницу Дагестана обвинили в даче взятки командиру войсковой частиОбвиняемая пыталась дать взятку в размере 500 тысяч рублей за организацию поступления двух абитуриентов в Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД.
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