Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет за взятку

"Краснореченский гарнизонный военный суд признал ... капитана Полякова А.Г. виновным в совершении преступлений ... "Превышение должностных полномочий" ... установлено и доказано, что капитан ... за взятку в размере 500 тысяч рублей незаконно освободил от исполнения обязанностей военной службы подчинённого военнослужащего по контракту, который продолжал числиться на службе и получать денежное довольствие", - говорится в сообщении.