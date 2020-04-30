МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет за взятку в 500 тысяч рублей, после которой разрешил контрактнику "не служить", сообщает УФСБ России по восточному военному округу.
"Краснореченский гарнизонный военный суд признал ... капитана Полякова А.Г. виновным в совершении преступлений ... "Превышение должностных полномочий" ... установлено и доказано, что капитан ... за взятку в размере 500 тысяч рублей незаконно освободил от исполнения обязанностей военной службы подчинённого военнослужащего по контракту, который продолжал числиться на службе и получать денежное довольствие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сумма причиненного государству ущерба составила более одного миллиона рублей. Суд признал капитана военной части виновным и приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.
"Судом также удовлетворён иск военного прокурора о взыскании с осуждённого причинённого им ущерба", - добавляется в сообщении.